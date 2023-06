Minaccia suicidio con 2 pistole alle tempie, bloccato da Polizia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Minacciava di suicidarsi sul pianerottolo di casa, con due pistole puntate alle tempie. Così, sabato sera, a Milano, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un condominio della zona Forlanini, alla periferia est di Milano. Sono riusciti a calmare l'uomo e, una volta in casa, a immobilizzarlo. Così, il sessantenne è stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Policlinico, dove è stato ricoverato in psichiatria.

Nell'abitazione sono state sequestrate diverse armi, detenute regolarmente: due fucili a pompa, tre carabine di cui una ad aria compressa, otto revolver, cinque pistole di cui una ad aria compressa, un fucile semi automatico, un fucile sovrapposto, una pistola a salve, archi, pugnali, 18 caricatori e 1,650 kg di polvere da sparo per il quale è stato chiesto l'intervento degli artificieri.

Per il ritrovamento di un bossolo esploso, il 60 enne è stato indagato per esplosioni pericolose. (ANSA).