Majorino: 'Da Fontana solo palliativi contro le liste d'attesa'

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - "Non cambierà niente, quelli della giunta Fontana sono solo palliativi. Il cup unico in realtà è una finta e lo sanno anche in Regione": è il commento del capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in merito alla nuova delibera del Pirellone sulle liste d'attesa.

"La verità è che in Lombardia con le liste d'attesa si finanzia esplicitamente una parte della sanità privata e vengono tollerate per questo - ha aggiunto - si deve cambiare radicalmente la riforma sanitaria vigente e non lo si vuole fare". (ANSA).