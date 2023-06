Il Vincent Van Gogh 'colto' al Mudec dal 21 settembre

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Aprirà il 21 settembre 2023 al Mudec la mostra 'Vincent van Gogh. Pittore colto', prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura, che mira a presentare un Vincent van Gogh meno outsider e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo.

Con la collaborazione del Museo Kröller-Müller di Otterlo nei Paesi Bassi, il percorso - allo stesso tempo cronologico e tematico - proporrà un'inedita lettura delle opere di Van Gogh che metterà in particolare evidenza il rapporto fra la visione pittorica e la profondità della dimensione culturale dell'artista, attraverso lo sviluppo di due temi: da un lato quello del suo appassionato interesse per i libri, e dall'altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall'amore per le stampe giapponesi, collezionate in gran numero. Nelle sale le opere provenienti dal Museo Kröller-Müller verranno presentate in dialogo con una selezione di oltre trenta edizioni originali di libri e riviste d'arte lungo tutto il percorso di mostra.

La curatela della mostra è affidata allo storico dell'arte Francesco Poli, a Mariella Guzzoni, ricercatrice e curatrice del fil rouge "Van Gogh: vivere con i libri" e Aurora Canepari, conservatrice responsabile del Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova, curatrice della sezione "Van Gogh e il Giapponismo". (ANSA).