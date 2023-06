Il ritorno di Gaetano Navarra tra genderless e anni '90

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Dopo 10 anni di assenza dalle scene della moda, lo stilista bolognese Gaetano Navarra torna a proporsi con una collezione di pret à porter in maglia per la prossima estate che riprende e attualizza, grazie all'uso delle nuove tecnologie, i capi portati in passerella in una sfilata del 1992 che segnò una tappa importante nella storia del brand.

Le creazioni che all'epoca erano indossate da top model come Linda Evangelista, Christy Turlington, Claudia Schiffer, Karen Mulder e Yasmeen Ghauri, che fu a più riprese il volto delle campagne del brand, diventano la base di una nuova idea di stile con un approccio no gender, a partire dalla stampa vichy fino alle classiche righe, da cui prendono vita cropped top e micro abiti da alternare alle proposte in maglia stretch che strizzano l'occhio ai '90. (ANSA).