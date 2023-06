Fontana, Master games occasione per promuovere la Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - "Dopo quelli invernali del 2024, assegnati alla Lombardia, nel 2027 ci saranno quelli estivi, tra Lecco, Como e Varese. Un'occasione in più per mostrare la bellezza dei nostri scenari naturali, i valori e l'importanza dei diversi sport e promuovere il nostro territorio". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo questa mattina alla presentazione degli 'European Master Games', i giochi sportivi multidisciplinari continentali riservati agli atleti della categoria 'Master' (over 30). "Questa è la strada per promuovere lo sport a ogni età - ha aggiunto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, tramite un videomessaggio -, anche in una categoria, come quella dei master, affascinante e grazie alla quale sarà sicuramente grande il successo sportivo e organizzativo della nostra Lombardia". L'evento "avrà come vetrina tre luoghi importanti della Lombardia", ha poi ricordato il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni. "Lo sport è anche capacità di organizzare eventi, grazie ai Comuni capoluogo che se sapranno lavorare in sinergia potranno certamente offrire una grande opportunità per vivere i nostri territori da protagonisti". Alla conferenza stampa sono poi intervenuti anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il vicesindaco di Varese e assessore alle Attività produttive Ivana Radusin, e l'assessore allo Sviluppo economico, Innovazione, Commercio e attività produttive di Lecco, Giovanni Cattaneo. (ANSA).