Cade un albero all'oratorio, grave una bambina di 7 anni

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Un albero è caduto su un gruppo di persone in un oratorio a Luino, nel Varesotto, ferendo gravemente una donna e la sua figlia di 7 anni. Lo riferisce Areu. L'incidente è avvenuto alle 17.37 e ha coinvolto 6 adulti e due minori. Una donna con un trauma alla schiena e a un braccio è stata portata in codice rosso con l'elisoccorso al San Gerardo di Monza, mentre la bimba di 7 anni con trauma cranico e al volto è stata trasportata in codice rosso verso l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. E' in corso l'ospedalizzazione degli altri pazienti, con traumi alla schiena e agli arti, tutti in codice giallo. (ANSA).