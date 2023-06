Bimbo di tre anni investito sulle strisce a Milano, non è grave

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Un bambino di tre anni è stato ricoverato nella clinica De Marchi di Milano dopo essere stato investito da un'auto sule strisce pedonali questa mattina in via Bertolazzi alla periferia est del capoluogo lombardo.

Il bambino ha riportato un lieve trauma al viso e non è grave. Ancora non è chiaro se stesse camminando a piedi o se fosse sul seggiolino della bicicletta della madre.

Il conducente dell'auto si è fermato per i soccorsi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Milano (ANSA).