Barilla sostenibile, 93% del grano duro viene dal mercato locale

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Nel 2022 il Gruppo Barilla ha continuato a investire per migliorare pasta, sughi e prodotti da forno (quasi 500 i prodotti riformulati e migliorati dal 2010, 40 quelli lanciati nel 2022), innovare e ridurre l'impatto dei processi produttivi in termini di emissioni di CO2, energia e consumi idrici, promuovere filiere sostenibili e progettare gli imballi affinché possano essere riciclati. E ancora, donazioni pari a 3,2 milioni di euro e oltre 3.200 tonnellate di prodotti per esprimere la concreta vicinanza alle comunità. Sono alcuni highlights del Rapporto di sostenibilità del Gruppo.

Il totale delle materie prime strategiche (grano duro, grano tenero, segale, pomodoro, basilico, cacao e olii vegetali) acquistate responsabilmente è pari al 67%. Oltre 9mila le aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile: come il basilico, il pomodoro viene coltivato, laddove possibile, vicino agli stabilimenti di produzione. Il sostegno all'agricoltura locale tocca anche la pasta, di cui Barilla è leader mondiale nelle vendite. Il 93% del grano duro viene acquistato dal mercato locale e il 47% mediante contratti di coltivazione.

Barilla è presente in oltre 100 paesi con 29 siti produttivi (15 in Italia e 14 all'estero), che nel 2022 hanno dato vita ad oltre 2,1 milioni di tonnellate di cibo. Il Rapporto di sostenibilità dice che rispetto al 2010 calano del -32% le emissioni di gas a effetto serra e del -24% (con un miglioramento di 6 punti percentuali rispetto all'anno scorso) i consumi idrici per tonnellata prodotto finito.

Pani, biscotti, merendine del brand Mulino Bianco vengono realizzati solo da energia proveniente da fonti rinnovabili.

L'azienda inoltre lo scorso anno ha immesso sul mercato 40 nuovi prodotti: senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibra, integrali, con legumi o frutta secca o monoporzionati. (ANSA).