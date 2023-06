Svastica alla festa di Rifondazione Comunista nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 25 GIU - Atto vandalico, la scorsa notte, nell'area che in questo fine settimana ospita la festa di Rifondazione Comunista a Torrevecchia Pia (Pavia), comune del Pavese. Sono stati strappati alcuni manifesti ed è stata disegnata una svastica con una bomboletta.

In un un comunicato diffuso nel pomeriggio Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, sostiene che "l'imbecille che ha fatto la scritta ci ha fatto un complimento: i comunisti sono stati i più acerrimi nemici di Hitler e dei fascismi. Certo è sempre triste che ci siano persone che si identificano con la mostruosa ideologia del nazifascismo. Il nostro è un partito di partigiane/i della Costituzione nata dalla Resistenza e ogni nostro circolo è un presidio di democrazia, solidarietà e antifascismo".

"Ringrazio il sacerdote di Torrevecchia Pia, don Emanuele Sterza - continua Acerbo - che nella sua omelia stamattina ha espresso la sua preoccupazione per il gesto vandalico e quel simbolo di odio che ricorda lo sterminio di milioni di persone colpevoli solo di essere considerate 'diverse'. Massima solidarietà alle compagne e ai compagni della federazione di Pavia". (ANSA).