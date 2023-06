Morto Alberto Garutti, il ricordo del Maxxi

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - ''È morto a 75 anni Alberto Garutti, tra i principali e più influenti artisti contemporanei italiani al mondo, noto per i suoi progetti di arte pubblica intesa come azione che mette in relazione linguaggi artistici, comunità e istituzioni di un determinato territorio, per una ricerca e una pratica che si interrogano sul ruolo dell'arte nel mondo odierno e il rapporto tra arte e pubblico. Docente allo IUAV di Venezia e prima all'Accademia di Brera a Milano, Garutti ha formato molti degli autori che oggi sono protagonisti delle dinamiche del mondo dell'arte italiano. Per tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto al Maestro, i funerali si svolgeranno a Milano martedì 27 giugno (alle ore 14.45) presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Sala, Piazza Riccardo Wagner''. Così Artribune dà notizia della morte dell'artista avvenuta ieri .

''Il MAXXI ricorda oggi con grande affetto Alberto Garutti, amico e artista gentile che con garbo e levità ci ha insegnato che l'arte è condivisione, che le opere vivono nel rapporto con le persone e che possono creare senso di appartenenza alla comunità. Da sempre vicino al museo, nel 2009 ha accompagnato il MAXXI che nasceva con l'installazione fatta di luci che vibravano quando un fulmine cadeva durante i temporali, dedicando l'opera "a tutti coloro che passando di li penseranno al cielo". Ha accompagnato la nascita di MAXXI L'Aquila realizzando per il nuovo museo Accedere al presente, opera di grande poesia sul tempo, la memoria e l'immaginazione, entrata a far parte della collezione.

Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte racconta: "Con lui stavamo lavorando a un'altra grande opera per la collezione che sarà inaugurata in autunno e che sarà posizionata sul tetto del museo visibile da lontano. Oggi ci lascia un grande maestro che ci ha insegnato a vedere l'invisibile e a scoprire la poesia dove sembra non esserci". (ANSA).