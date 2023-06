Cade in moto, 52enne muore nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 25 GIU - Un motociclista di 52 anni è morto a Manerbio, in provincia di Brescia. L'uomo ha perso il controllo della moto ed è finito a terra andando anche contro il guard rail mentre viaggiava sulla statale Gardesana occidentale.

Si tratta del quarto motociclista morto in un incidente stradale da mercoledì ad oggi in provincia di Brescia.

Il 21 giugno, a Capriolo, era morto il 62enne Giovanbattista Brizio; il giorno successivo è deceduto Iralt Merdita, venerdì, sempre a Capriolo, Cangoja Mirjan, 39 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guard rail.

(ANSA).