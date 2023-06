Uomo accoltellato in una casa di corte, caccia all'aggressore

(ANSA) - LENTATE SUL SEVESO (MONZA), 24 GIU - Un uomo di 59 anni è stato aggredito e ferito con quattro coltellate alla schiena, all'interno di una casa di corte a Lentate sul Seveso (Monza), mentre si trovava in cortile. Soccorso grazie alla telefonata di altri residenti, è stato portato in ospedale a Como in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Lì i medici gli hanno riscontrato due ferite profonde circa cinque centimetri, sotto l'ascella e vicino a una scapola, mentre due più superficiali. Sul luogo dell'aggressione, l'uomo ha piccoli precedenti penali, sono intervenuti i carabinieri.

Secondo le prime testimonianze raccolte, l'aggressore sarebbe fuggito a bordo di uno scooter. Indagini in corso. (ANSA).