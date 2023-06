Turista 25enne grave dopo un tuffo nel lago di Garda

(ANSA) - BRESCIA, 24 GIU - Un turista italiano di 25 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un tuffo nel Lago di Garda. Il giovane si è lanciato nelle acque di Sirmione ed è andato immediatamente in difficoltà e non è più rientrato. Sono stati i bagnanti a lanciare l'allarme, mentre il bagnino della spiaggia è stato il primo ad effettuare il massaggio cardiaco.

Il turista è stato poi trasferito in elicottero in ospedale.

(ANSA).