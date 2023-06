Schlein: 'Col governo pericolo di regressione dei diritti'

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Questo Pride di Milano "chiama ancora più l'orgoglio nel continuare a lottare per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone Lgbt. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma anche in Europa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivano al Pride di Milano.

"Vedere piazze così partecipate dall'onda Pride è un motivo di speranza, di orgoglio, di continuare ad andare avanti - ha continuato -. Il Pd sarà in tutti i luoghi dove si difendono i diritti e si chiede una legge contro l'odio". (ANSA).