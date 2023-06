Morto il 25enne che si era tuffato nel lago di Garda

(ANSA) - BRESCIA, 24 GIU - È morto poco dopo l'arrivo in ospedale il 25enne di Reggio Emilia che nel pomeriggio si è tuffato nelle acque del Lago di Garda a Sirmione, nel Bresciano, e non è riemerso. Il giovane era stato portato in riva dal bagnino e subito soccorso ma le sue condizioni erano apparse disperate.

In segno di lutto il Comune di Sirmione ha annullato la cerimonia di consegna della "Bandiera blu" che era prevista proprio alla spiaggia dove si è consumata la tragedia. (ANSA).