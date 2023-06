Le Famiglie Arcobaleno aprono il Pride di Milano

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Sono Famiglie Arcobaleno e Arcigay ad aprire la manifestazione del Pride 2023 di Milano. In testa al corteo c'è il trenino che ospita le famiglie omogenitoriali che dall'evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza di ieri del tribunale di Milano. In tutto ci sono circa un trentina di carri, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, c'è poi la Cgil.

"L'amore non si annulla in tribunale" è la scritta che campeggia su uno striscione affisso dalle Famiglie arcobaleno sul proprio carro. Sul carro del Pd ci sono volantini con la scritta "Se per caso cadesse il governo io mi sposto un po' più in là". E la premier Giorgia Meloni è ritratta in un altro carro come una delle protagoniste della serie Tv The Handmaid's Tale, con la scritta 'Prejudice'. Non mancano anche i riferimenti ironici alla grande letteratura. A 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, un carro da Lecco, che è l'ambientazione iniziale dei Promessi Sposi, è dedicato a Renzo e Lucio.

Al corteo milanese partecipa anche la segretaria del Pd Elly Schlein. (ANSA).