Incendio in un'azienda di Rescaldina, distrutto il capannone

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Un'alta colonna di fumo si è alzata oggi pomeriggio nel cielo della provincia di Milano per un incendio scoppiato a Rescaldina, nei pressi della strada provinciale Saronnese. Il rogo è avvenuto all'interno della ditta Lisap ed ha distrutto gran parte del capannone dell'azienda di circa 800 metri quadri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi.

In serata l'incendio è stato domato.

In un primo momento si era temuto per la salute dei cittadini, e dal Comune era giunto l'invito a tenere chiuse le finestre. Poco dopo, sulla pagina Facebook dello stesso Comune, è stata pubblicata una nota confortante: "Desideriamo rassicurare tutti i cittadini in merito all'incendio, nel frattempo domato, che ha interessato l'Azienda Lisap. Le autorità e i nuclei di intervento presenti in loco hanno appurato che l'incendio ha interessato solo la zona di stoccaggio, coinvolgendo bancali e materiali cartacei e plastici. Non c'è nessun pericolo chimico, né prescrizioni da seguire. Invitiamo pertanto a non diffondere allarmismi e a seguire indicazioni e prescrizioni solo se provengono direttamente dagli organi ufficialmente preposti". (ANSA).