18enne ubriaco accoltella coetaneo, arrestato

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri, a Cassano d'Adda (Milano), per il tentato omicidio di un conoscente coetaneo, ferito con alcune coltellate al culmine di una discussione. E' accaduto attorno alle 3.30 della notte scorsa in via Milano, dove i militari della tenenza di Cassano sono intervenuti a seguito della segnalazione di un ragazzo ferito all'addome e alla guancia sinistra. Poco prima del loro arrivo, infatti, il 18enne era stato aggredito dal conoscente visibilmente alterato dall'alcol. Ancora da chiarire i motivi della discussione che, secondo i testimoni, sarebbe dovuta a futili motivi.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele dove è stato operato. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama da 12 centimetri, è stato arrestato e accompagnato a San Vittore. (ANSA).