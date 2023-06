Un parto collettivo al Pride dopo sentenza dei giudici di Milano

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Un parto collettivo, per la nascita di un nuovo amore, chiuderà simbolicamente il Pride di Milano.

E' nata mesi fa, ma sembra una risposta al Tribunale di Milano - che oggi ha annullato la trascrizione dell'atto di nascita del figlio di una coppia di uomini - la impact performance 'A new love is born' immaginata da Angelo Cruciani, già autore dei Flashmob del Pride dal 2014.

La performance "non nasce per reazione ma per ispirazione" spiega l'ideatore, anticipando che sul palco all'Arco della Pace ci saranno 24 persone, a rappresentare l'intera umanità, impegnata in un rito propiziatorio "per partorire nuove prospettive che uniscano i cuori e contro le paure - sottolinea Cruciani - che generano la divisione". Accompagnate dal ritmo dei tamburi e da parole come dialogo, evoluzione, consapevolezza, famigli3, queste 24 persone di ogni genere partoriranno altrettanti cuori tutti rossi "perché dentro siamo tutti uguali, sono le nostre paure - spiega Cruciani - che ci fanno vedere diversi, ma siamo tutti esseri umani".

Un invito al dialogo molto attuale: "Le sentenze di oggi - commenta - arrivano come una pugnalata al cuore. Chi governa, non deve farlo solo per i propri elettori. Chi prende un impegno con lo Stato prende un impegno con tutti, quindi è chiamato a trovare soluzioni e non limitazioni. Credo che sia tempo di costruire un tavolo di dialogo dove tutti possano comprendere umanamente i punti di vista". (ANSA).