La GdF ha sequestrato 777 milioni ai grandi evasori lombardi

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Ammonta a circa 777 milioni di euro il patrimonio sequestrato nei confronti di grandi evasori in Lombardia mentre le proposte di sequestro avanzate alle diverse Procure della Repubblica ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro.

E' uno dei dati del bilancio operativo dei reparti della Guardia di Finanza lombarda resi noti oggi in occasione delle celebrazioni per il 249mo anniversario della ondazione del corpo.

Tra gennaio 2022 e maggio 2023, le Fiamme Gialle hanno proseguito e rafforzato l'azione di contrasto sia all'utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari finalizzati a sostenere la ripresa economica, sia ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale nonché ai fenomeni di evasione fiscale più pericolosi, che sottraggono risorse alla crescita e allo sviluppo. Infatti sono stati 2.471 i reati fiscali scoperti a carico di 3.568 soggetti denunciati, di cui 167 arrestati. Nel contrasto alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società "fantasma" e di comodo, sono stati scoperti 2.530 casi, con un'imposta evasa per circa 2,1 miliardi di euro. (ANSA).