Installazione barca 'sospesa' sul Garda, polemiche in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Polemiche in Lombardia per un'installazione ideata dall'azienda E.On con una barca sospesa sul lago di Garda per richiamare l'attenzione sulle conseguenze della siccità e del cambiamento climatico.

Critica l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali che parla di "finto ambientalismo usato a danno dei laghi italiani".

L'installazione è 'sospesa' sul livello dell'acqua di circa 75 cm, nel punto dove negli anni passati arrivava il livello dell'acqua.

Un'iniziativa "con cui abbiamo fatto un ulteriore passo verso la creazione del più grande movimento green del Paese per un'Italia più verde" spiega Frank Meyer, Ceo e Board Member di E.On Italia.

"Siamo tutti contro i cambiamenti climatici - ribatte Mazzali - ma siamo sicuri che la società tedesca farebbe lo stesso spot sul lago di Costanza, fino allo scorso anno in allarme siccità, tanto da dover recuperare barche arenate nella sabbia? Oppure sul fiume Danubio che, sempre lo scorso agosto nel mezzo del caldo record che colpì l'Europa, 'riportò' alla luce dozzine di navi dell'esercito tedesco affondate durante la Seconda guerra mondiale?".

E soprattutto "all'inizio dell'estate, quando tanti turisti tedeschi sognano i laghi italiani, dal Garda a Como fino a Iseo, come mai E.On lancia questa campagna? - conclude l'assessore - Mai vorrei che per tutelare luoghi di interesse turistico 'a casa propria' qualcuno venga a fare le pulci ai laghi concorrenti sotto mentite spoglie ideologiche...". (ANSA).