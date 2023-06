A Milano debutta Uber Green con una flotta elettrica

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Debutta a Milano il servizio Uber Green che consente agli utenti della piattaforma di viaggiare su veicoli completamente elettrici. Con il lancio di Milano, prima città in Italia ad avere questo servizio, Uber Green è ora disponibile in oltre 140 città in tutto il mondo.

La flotta verde è di circa 50 vetture che inizialmente opereranno prevalentemente in Area C, la ztl che corrisponde al centro della città.

"Come piattaforma di mobilità più grande al mondo, abbiamo un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Con il lancio di Uber Green, oggi facciamo un grande passo in avanti nel nostro impegno a diventare una piattaforma a zero emissioni", ha spiegato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia. Il lancio di Uber Green fa parte dell'impegno globale dell'azienda a diventare una piattaforma di mobilità a zero emissioni a livello globale entro il 2040. (ANSA).