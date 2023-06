A Milano debutta il musical Chicago con Stefania Rocca

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Vuole battere il record di 'spettacolo teatrale più visto d'Italia', già fatto segnare da Stage Entertainment negli ultimi due anni, prima con Pretty Woman e poi Sister Act, seguiti entrambi da oltre 80.000 spettatori, 'Chicago', il musical proposto da Stage Entertainment per la nuova stagione del Teatro Nazionale CheBanca!. Lo show, che debutterà il 5 ottobre, è diretto da Chiara Noschese e ha come protagonista Stefania Rocca.

Lo sfondo è la metropoli dell'Illinois, con storie, intrighi, sete di successo e manipolazione dell'opinione pubblica da parte dei media. La trama segue le vicende di Roxie Hart, cantante di nightclub che uccide il suo amante e, dopo essere stata condannata, finisce in carcere e trama per uscire di prigione con ogni mezzo. "Abbiamo deciso di produrre Chicago - dice Matteo Forte, ad di Stage Entertainment - dopo un'accurata ricerca di mercato. Sottotraccia, nella trama, è purtroppo ricorrente un tema molto attuale nel mondo dello spettacolo e perfettamente rappresentato dal movimento del 'me too'. Ovvero l'importanza che i rapporti professionali nel settore dell'intrattenimento siano trasparenti, puliti, costruiti su talento, competenza e merito". "La storia è avvincente - aggiunge Stefania Rocca - perché parla di donne e di solidarietà tra donne, di rivendicazione di un ruolo ed una centralità femminile in una società pensata dagli uomini a loro misura. Le protagoniste si mettono in gioco spinte dal desiderio di rivendicare i propri diritti e non subire passivamente ricatti e soprusi".

"Me lo immagino pop, colorato, un'esplosione di eventi a tinte forti - anticipa Chiara Noschese - in un mondo che è come un circo, un circo eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi, dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine". "Chicago - conclude - si inserisce perfettamente nella nostra epoca, dove finire sulle prime pagine o diventare virali nel web sembra la necessità primaria". (ANSA).