Tra le esperienze premio, gli italiani scelgono il beauty

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Quando possono scegliere tra diverse "esperienze premio" di pari valore economico, gli italiani preferiscono il beauty: lo dice uno studio di Osservatorio metropolitano di Milano che ha analizzato i dati messi a disposizione da TLC Worldwide la martech company proprietaria di COSMOS™, la più grande piattaforma globale di rewards, che offre "esperienze" in premio ai dipendenti di grandi gruppi e realtà industriali.

I risultati hanno sottolineato come le esperienze preferite dagli italiani della fascia d'età 18-34 sia nel settore Beauty (31%) seguite dai Servizi (24%); preferenze confermate anche nella fascia 35-44 seppure con percentuali diverse: rispettivamente 19% e 31%. Questi dati, dunque, collocano la "bellezza" e la cura del corpo come preferita in una fascia molto ampia di popolazione che va dai 18 ai 44 anni. Il cambiamento più significativo si nota invece nella fascia dai 55 ai 64 anni dove le priorità diventano Travel (31%) e Food (30%).

Per l'ultima, gli over 65, torna primario il Food scelto dal 43% del campione e il Beauty che si ferma al 38%. (ANSA).