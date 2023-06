Le fragilità in mostra a Milano con 'Non so cosa sono'

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - 'Non so cosa sono' è il titolo della mostra aperta domenica 25 giugno alla Galleria Affiche di Milano, curata dagli studenti del programma NABA MA Social Design in collaborazione con Fondazione Sacra Famiglia, che accoglie, assiste e cura bambini, adulti e anziani con complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche.

Gli oggetti esposti sono stati realizzati da artisti e ospiti della Fondazione e risistemati e curati per la mostra dagli studenti di NABA sotto la guida di Alessandro Guerriero e Lorenzo Coppola. Le opere sono state create all'interno dei laboratori che la Fondazione mette a disposizione dei suoi ospiti per attività artistiche e ricreative.

Gli studenti hanno immaginato e seguito il processo creativo all'interno dei laboratori esplorando innanzitutto il tema della fragilità. Il secondo tema di Non So Cosa Sono è l'identità. Gli oggetti stessi incarnano il concetto di identità, in quanto non sono pezzi definiti e funzionali, ma permettono allo spettatore di interpretarli in base alla propria esperienza. Il titolo Non So Cosa Sono evidenzia anche questo aspetto. Sia la fragilità che l'identità sono argomenti su cui operano i laboratori della Fondazione Sacra Famiglia. (ANSA).