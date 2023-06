Il Pride anche nei quartieri di Milano, 'comunità è di tutti'

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il Pride entra in quartiere, a Dergano, dove da settimane si tengono incontri e laboratori in vista dell'appuntamento di sabato.

Organizzato da realtà come Anpi - Martiri di Dergano, DergaNoBorders, Mamusca, Mix Festival, Nuovo Armenia, Radio 20158, Rob de Matt, Scamamù, Patrocinato dal Municipio di zona 9, "Il nostro Pride - si legge nel manifesto - vuole essere un Pride aperto, che allarga la lotta non solo alle istanze Lgbtqia+ ma anche quelle di chi è contro il razzismo, contro ogni forma di fascismo o contro ogni giudizio e controllo del corpo, il body shaming e la conformità. Porteremo in piazza i nostri corpi liberi e liberati per rispondere con l'amore a chi semina odio e dare voce alle persone marginalizzate e discriminate per il loro orientamento sessuale e affettivo e la loro identità di genere. Vogliamo che nel nostro quartiere queste persone si sentano in un posto in grado di accoglierle e di sostenerle, che possano trovare la loro dimensione all'interno di questa comunità che è di tutti".

Talk, incontri, laboratori per grandi e bambini, proiezioni, dj set, culmineranno con la sfilata del carro che dal quartiere di Dergano raggiungerà il corteo del Pride nelle vie del centro.

