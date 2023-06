Al Museo un viaggio introspettivo nella realtà virtuale

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano ospita per 3 weekend consecutivi, 24-25 giugno, 1-2 luglio, 8-9 luglio, in anteprima italiana assoluta "Peach Garden. The Hidden Seasons", un' esperienza in realtà virtuale interattiva multiutente ideata dall'artista multimediale coreana Hayoun Kwon, le cui opere sono state esposte al Centre Pompidou, al MoMA, al Palais de Tokyo e al RMN Grand Palais.

Rispetto all'esperienza VR tradizionale, Peach Garden permette, grazie alla tecnologia large scale free-roaming, di esplorare, camminando liberamente senza l'ausilio di alcun controller, un ambiente di 100 mq insieme ad altre cinque persone, percepibili all'interno del proprio paesaggio come emanazioni luminose.

L'ambiente sensoriale in cui si è immersi si ispira al dipinto "Dream journey to peach blossom land" del pittore coreano An Gyeon (1350-1447). L'attività intreccia la tecnologia all'arte, permettendo ai partecipanti di passeggiare attraverso cinque giardini surreali (la grotta, la foresta, il campo, la montagna, la costa) e scoprire come si trasformano al variare delle stagioni, in un fluire temporale che sembra non avere né un inizio né una fine. L'utente potrà quindi camminare liberamente indossando il visore e spostarsi a proprio piacimento alla ricerca di questi piccoli scorci di meraviglia, creando un proprio dialogo sia con il paesaggio che con gli altri viandanti presenti nello spazio in un'esperienza condivisa.

"In un momento in cui la realtà virtuale si sforza di offrire esperienze sempre più narrative, interattive e partecipative, - spiega l'artista Hayoun Kwon - ho scelto di adottare un approccio opposto. Peach Garden è un progetto "anti-gioco", un invito a compiere un viaggio introspettivo". (ANSA).