A Galimberti benemerenza Civica, suo il monumento a Lea Garofalo

MILANO, 22 GIU - A un anno dalla sua scomparsa il Comune di Monza ha deciso di assegnare una civica benemerenza alla memoria dell'artista Ernesto Galimberti, nell'ambito del 'Giovannino d'oro', trentennale riconoscimento consegnato ogni anno il 24 giugno, per San Giovanni, patrono della città.

"Artista e docente che per più di 60 anni ha sempre operato a Monza, insegnante presso la scuola Paolo Borsa - spiega la motivazione - Uomo di grande sensibilità artistica e umanità, ha lavorato con generosità nel dare il suo contributo a diverse iniziative sociali ed artistiche del territorio. Sua è l'opera esposta al cimitero di San Fruttuoso dedicato alla memoria di Lea Garofalo". Artista dai molteplici interessi Galimberti è infatti l'autore del monumento dedicato a Lea Garofalo, una testimone di giustizia uccisa dalla 'ndrangheta a Monza nel 2009, e sistemato nel cimitero del quartiere San Fruttuoso, dove la donna è sepolta. Ma è conosciuto anche come il pittore dell'ambiguo, perché proprio nell'ambiguità, con figure spesso dense di allusioni e doppi sensi, Galimberti aveva trovato la sua cifra pittorica. All'epoca, anni '70, fecero scandalo i suoi Generali ambigui a riposo, figure di militari in reggicalze, in pose oscene e trasudanti perversione, una condanna del godimento del male. Riusciva a creare effetti sorprendenti anche con l'uso di materiali diversi, cemento, filo, gesso, garze, carte.

Nato a Monza nel 1938, Galimberti non si era mai voluto allontanare dalle sue strade. Era stato studente e poi insegnante di Educazione visiva alla scuola di Pittura Paolo Borsa del capoluogo brianzolo. E' morto nel luglio del 2022.

