'Nel senso dell'acqua' è il tema di Orticolario 2023

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - E' stata svelata oggi l'essenza di Orticolario 2023, l'evento culturale e artistico pensato per chi concepisce la natura come stile di vita, che torna, dal 28 settembre al 1° ottobre 2023, a Villa Erba sul Lago di Como.

"Dal titolo 'Nel senso dell'acqua', la tredicesima edizione si concentrerà sul valore dell'acqua, estremamente attuale, in un percorso originale nel vitale Paesaggio d'Acqua, tema dell'anno, tra le piante per un giardino sostenibile, ispirando come ogni anno - spiegano gli organizzatori - arte, design, installazioni, eventi (anche per i più piccoli), e ancora piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico".

Tra le novità, le sperimentazioni del progetto del Padiglione Centrale e un ospite d'onore d'eccezione: lo stilista, designer e artista Antonio Marras.

"Orticolario - dicono gli organizzatori - continua così a confermarsi un grande evento culturale e artistico per la cultura del paesaggio, riconosciuto da Regione Lombardia come manifestazione di carattere internazionale, che genera un circolo virtuoso con finalità benefiche: le attività culturali in scena a Villa Erba sono realizzate proprio attraverso il Fondo 'Amici di Orticolario' che devolve poi contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano".

(ANSA).