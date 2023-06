Maturità a Milano, vince Fallaci 'ma speravamo altri temi'

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Iniziano a uscire dalle scuole anche gli studenti milanesi impegnati con la prima prova scritta della maturità. Qualcuno, però, è già proiettato a domani: "Adesso vado a casa a studiare matematica, non ho tempo per le interviste" scherza una ragazza dribblando i giornalisti fuori dal liceo Volta.

La maggior parte degli studenti si aspettava tracce diverse.

"Speravo in Svevo o in Pirandello" racconta Ilaria del liceo Manzoni: "Ho provato a fare Moravia, poi ho ripiegato sulla traccia sull'attesa nell'era di Whatsapp". D'accordo con lei Martina: "Pensavo ci fosse Svevo... alla fine ho scelto Quasimodo".

Anche Alessandro del Volta non è soddisfatto per le tracce: "Non erano quelle che mi aspettavo, mancavano tutti gli autori che abbiamo fatto durante il quarto e il quinto".

Virginia, anche lei del Volta, ha scelto il testo tratto da Piero Angela: "Era la traccia che pensavo di poter fare meglio".

Realista, ma comunque ottimista, è invece Ozmitel: "Dura? Forse per gli altri, non per me - scherza - nei temi faccio schifo, quindi ero rassegnato in partenza. Pensavo uscissero autori come Montale, alla fine ho scelto Fallaci. Ma punto tutto su matematica".

Giovanni cerca di prenderla con filosofia: "Se è andata male pazienza, il grosso l'ho già fatto. Oggi ripasso giusto gli integrali". (ANSA).