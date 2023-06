Lavoro: alla Wood sciopero per difendere il salario

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Terza ora di sciopero in tre giorni per la difesa del salario alla sede italiana a Corsico (Milano) della Wood, società di consulenza e ingegneria (presente in 60 Paesi) che opera nei mercati dell'energia e dei materiali.

Sial-Cobas e Fiom-Cgil hanno reso noto che alla protesta hanno preso parte oltre 300 persone, più chi aderito da remoto o dai cantieri, fra lunedì, ieri e oggi nell'azienda che ha 500 dipendenti. I sindacati hanno affermato che "la lotta proseguirà fino al raggiungimento dell'obiettivo". Martedì 27 è prevista una nuova assemblea.

"La protesta - spiega Angelo Pedrini di Sial-Cobas - è iniziata il 5 giugno scorso con l'applicazione rigida dell'orario di lavoro che ha visto coinvolte diverse centinaia di dipendenti e dopo l'assemblea del 14 giugno si è deciso di passare allo sciopero. La direzione invece di dare aumenti di salario reali vuole applicare gli assorbimenti dai superminimi individuali per realizzare i nuovi minimi contrattuali dei metalmeccanici dal giugno 2023. Così i dipendenti non vedono gli aumenti. I soldi passano dalla voce superminimo alla paga base".

"Non è condivisibile - conclude - la scelta aziendale che con una mano eroga, con lettere pompose, i cosiddetti aumenti di merito individuali e con l'altra mano dopo pochi mesi con il principio dei vasi comunicanti sposta i soldi da una casella all'altra lasciando la busta paga lorda invariata". (ANSA).