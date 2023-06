A Milano trovati 18 chili di hashish in una cantina abbandonata

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Diciotto chili fra hashish e marijuana e contanti per più di mille euro sono stati scoperti dalla Polizia locale di Milano in una cantina abbandonata in uno stabile di edilizia popolare di via Cittadini, durante una serie di controlli programmati. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso 15 giugno. La cantina risulta non essere assegnata ad alcun inquilino, la droga è stata sequestrata.

La cantina era chiusa con una catena e gli agenti ci sono entrati perché i cani dell'unità cinofila avevano segnalato la presenza di droga. Nella stanza, fra masserizie varie, sono stati trovati diversi panetti e sacchetti contenenti soprattutto hashish, ma anche marijuana e 1.480 ovuli già confezionati e pronti per lo smercio al dettaglio. Inoltre, nel cassetto di un mobile accatastato gli agenti hanno trovato due bilancini per pesare gli stupefacenti e oltre mille euro in banconote da 50 euro, presumibilmente proventi dello spaccio. "Da tempo l'amministrazione - ha spiegato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza - sta lavorando in modo stringente negli edifici di residenza pubblica con un dispositivo di MM e Polizia locale per contrastare le occupazioni di cantine, box e solai che portano insicurezza in termini di rischio incendi per la presenza di rifiuti e insicurezza agli inquilini per la presenza di persone che usano questi luoghi per attività illegali come droga e furti". (ANSA).