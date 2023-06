(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Arriva a Milano la prima edizione di Cocktail and Music Festival in programma dal 29 giugno al 1° luglio in Piazza Città di Lombardia, dalle 12 all'una di notte.

L'evento nasce dall'idea di Cristian Lodi di Milord Milano e Marco Ramunno di Arte del Vino: "L'obiettivo - hanno spiegato - è permettere al pubblico di passare una serata all'insegna della musica bevendo cocktail che hanno una storia da raccontare, studiati e serviti da esperti barman".

Nella tre giorni ci saranno tutte le eccellenze della mixology italiana, dai classici (negroni e americano) ai cocktail tropical come paloma o margarita, ma anche l'immancabile spritz bar e la gintoneria. La particolarità sarà l'abbinamento cocktail-astrologia, con l'esperto di mixology Cristian Lodi a indicare il cocktail più adatto in base alle caratteristiche del segno zodiacale.

Non mancherà la musica, ogni sera, per accompagnare i brindisi. Sabato il protagonista sarà DJ Molella. (ANSA).