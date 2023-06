Scuola espelle 16enne che ferì la prof, la famiglia fa ricorso

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Il Consiglio d'Istituto del liceo scientifico Alessandrini di Abbiategrasso, riunito oggi in seduta straordinaria, ha votato all'unanimità per l'esclusione dallo scrutinio, che comporta la non iscrizione al prossimo anno scolastico, e per l'espulsione dalla scuola dello studente sedicenne che lo scorso 29 maggio ha ferito a coltellate la sua insegnante di italiano.

La famiglia del ragazzo farà ricorso contro un provvedimento "un po' pilatesco - ha commentato all'ANSA l'avvocato Stefano Rubio - un procedimento immotivato, assunto senza che il ragazzo fosse nelle condizioni di difendersi". (ANSA).