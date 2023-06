Rapine in banca con sequestri, 5 arresti

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Cinque persone sono state raggiunte da un' ordinanza di custodia cautelare perché ritenuti coinvolti, secondo le indagini della Polizia, in due rapine a mano armata ai danni di due istituti di credito milanesi , tra giugno e dicembre 2020, per un bottino complessivo di circa 130mila euro. Lo ha reso noto stamani la Questura di Milano.

I due colpi contestati ai presunti rapinatori sono avvenuti il 15 giugno 2020 in via Cesare Battisti, con la tecnica del sequestro del primo dipendente che apriva la banca e poi dei clienti successivi che entravano, per un bottino di circa 90mila euro, e poi in piazzale Susa l'11 dicembre 2020, con la medesima tecnica, e con un bottino di circa 40mila euro.

Già individuati come sospettati in indagini della Squadra Mobile, venerdì 16 giugno sono stati bloccati in quello che sembrerebbe essere stato un nuovo sopralluogo nei pressi di un istituto di credito a Garbagnate Milanese (Milano), indossando gilet catarifrangenti e mascherine di tipo chirurgico, mentre monitoravano con attenzione la banca. (ANSA).