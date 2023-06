Consiglio regionale ricorda Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - "L'Italia è il Paese che amo". È con questa citazione del celebre discorso della 'discesa in campo' del 1994 che il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha aperto la seduta d'Aula di oggi ricordando Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno.

"Con la sua discesa in campo - ha detto Romani - provò a dare una prospettiva nuova a questo Paese. Carismatico, pieno di energia e di talenti, Berlusconi è stato il grande mattatore della società e della politica italiana. Ha vissuto sempre nel presente, immaginando il futuro".

Dopo di lui ha preso la parola il capogruppo di Forza Italia Fabrizio Figini: "Ha affrontato ogni sfida di petto, con coraggio e determinazione - ha commentato - ha raggiunto la morte con la consapevolezza di aver dato valore ad ogni giorno della sua vita. La sua morte non rappresenta la fine della sua vita ma l'inizio del momento in cui si dovrà raccogliere quanto da lui seminato".

Anche il governatore Attilio Fontana, presente in Aula, ha ricordato Berlusconi, "un grande politico, un imprenditore di successo, un personaggio pubblico ed un uomo di sport". Subito dopo l'Aula ha osservato un minuto di silenzio.

Il gruppo consiliare del M5s Lombardia ha disertato l'Aula durante la commemorazione. Presente invece il gruppo del Pd, ad eccezione del consigliere regionale Paolo Romano, che già nei giorni scorsi aveva espresso contrarietà al lutto nazionale proclamato in occasione dei funerali dell'ex premier. (ANSA).