'Vending show' a Parigi, evento sulla distribuzione automatica

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Mancano due giorni a 'Vending show', evento per il mondo della distribuzione automatica, in calendario a Parigi dal 21 al 23 giugno nel quartiere fieristico di Porte de Versailles. La manifestazione, alla sua prima edizione, ospiterà i principali player del mercato e offrirà agli operatori professionali un quadro completo e approfondito delle tecnologie e delle innovazioni del settore. L'evento è co-organizzato dall'associazione francese Navsa e da Venditalia Servizi.

"Per far conoscere agli operatori le principali tendenze del vending e le grandi opportunità che offre - spiegano gli organizzatori - la ricca parte espositiva sarà completata da un'intensa attività convegnistica, fondamentale per contribuire all'aggiornamento, alla formazione e alla circolazione di una corretta informazione su un settore dinamico e in espansione.

Grazie Ai keynote speech con esperti di fama internazionale, gli operatori avranno l'opportunità di discutere e confrontarsi sulle tematiche chiave che plasmeranno il futuro della distribuzione automatica".

Saranno affrontati argomenti come le prospettive economiche per il 2023, l'introduzione delle zone a bassa emissione (ZFE), il fine vita delle attrezzature vending e molto altro ancora.

È possibile registrarsi gratuitamente alla manifestazione, semplicemente collegandosi al sito www.vendingshow.eu. (ANSA).