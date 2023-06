Trenord avvia 'graduate program' per inserire neolaureati

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Trenord dà il via al primo 'graduate program' per selezionare e inserire giovani neolaureati in tre direzioni strategiche: operativa, corporate e commerciale.

Lo rende noto un comunicato dell'azienda ferroviaria lombarda, nel quale si specifica che il percorso, organizzato insieme a un partner specializzato, avrà la durata di un anno e sarà strutturato per formare i candidati selezionati sia dal punto di vista tecnico che da quello manageriale. Sarà finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato, al termine dei 12 mesi.

"I giovani selezionati saranno chiamati a lavorare con metodologie innovative; impareranno a conoscere l'azienda in diverse aree operative, grazie a periodi di job rotations: ciascun neolaureato avrà come tutor tecnico un manager di Trenord, che lo guiderà alla conoscenza degli aspetti tecnici e aziendali e lo coinvolgerà per mettere alla prova le competenze maturate", spiega l'azienda ferroviaria lombarda. (ANSA).