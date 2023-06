Giovani stilisti si sfidano a Milano, premio ai migliori outfit

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Venti giovani fashion designer emergenti provenienti da tutta Italia si sfideranno il prossimo 8 luglio nella finale del concorso moda indetto dalla piattaforma TFP Talents, in collaborazione con alcune aziende sponsor del settore tessile e show-hub-milano che quel giorno metterà a diposizione anche i suoi spazi sul Naviglio per l'evento che si chiuderà con una sfilata.

Vuole mettere in luce la creatività dei giovani stilisti attraverso l'interpretazione del tessuto, vero protagonista delle creazioni degli aspiranti vincitori, 'Fabric Show', la nuova fashion competition di TFP Talents. I 20 finalisti, selezionati tra una rosa di partecipanti che hanno inviato le loro proposte a inizio maggio, sono stati scelti per l'originalità delle loro creazioni e per l'interpretazione particolare data al tessuto, in cui la manipolazione tessile delle stoffe attraverso diverse tecniche come stampe, ricami, trattamenti delle texture e applicazioni di decori e inserti, trasforma le superfici per proporre qualcosa di nuovo e di mai visto.

I tessuti, forniti ai designer gratuitamente dagli sponsor, saranno quindi utilizzati da ciascun finalista per realizzare 3 outfit ispirati al "Dialogo degli Opposti", ovvero al tema del contrasto e dell'accostamento di mondi apparentemente lontani.

I vincitori, selezionati da una giuria di esperti del settore moda, oltre a un premio, avranno la possibilità di presentare le loro creazioni durante la 37ma edizione di Milano Unica, che si terrà dall'11 al 13 luglio 2023 presso Rho Milano Fiere. Infine i tre outfit che saliranno sul podio verranno esposti alla prossima edizione della Milano Fashion Week. (ANSA).