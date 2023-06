Eicma 2023: apre oggi la biglietteria online

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Con la presentazione della campagna pubblicitaria 2023 di settimana scorsa è iniziato ufficialmente il percorso verso l'Edizione numero 80 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, che si terrà dal 9 al 12 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Lo si legge in un comunicato. "Oggi - si sottolinea nella nota - apre anche il ticket shop dell'evento espositivo. E lo fa con una tariffa promozionale molto vantaggiosa. Per un mese, fino alle ore 12 di lunedì 17 luglio, il biglietto d'ingresso sarà infatti disponibile ad una tariffa promozionale di lancio di 14 euro (+ 1,50 euro di spese fisse), a fronte dei 19 euro del prezzo pieno (+ 1,50 euro di spese fisse)".

Invariato l'unico canale di vendita ufficiale, il sito web della manifestazione www.eicma.it, rinnovato per l'occasione nella sua veste grafica e nelle funzioni. (ANSA).