Al Palazzo di Giustizia di Milano ci sarà una squadra salvavita

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - A fine giugno al Palazzo di Giustizia di Milano ci sarà una squadra di oltre 80 persone, tra magistrati e dipendenti amministrativi, in grado di intervenire nelle situazioni di emergenza e fornire il primo soccorso a chi ha un attacco cardiaco.

Si concluderà, infatti, a fine mese la prima edizione del progetto di formazione per l'uso dei defibrillatori rivolto a tutto il personale in servizio nella cittadella della giustizia milanese e voluto dal Presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei, e dal Procuratore Generale, Francesca Nanni, in collaborazione con l'Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza. Si tratta di corsi organizzati dalla setta Areu in cui sono state insegnate le corrette manovre di rianimazione , massaggio cardiaco e utilizzo di uno dei 18 defibrillatori presenti nei corridoi e negli atri dell'edificio.

Proprio grazie a questi corsi e ai defibrillatori lo scorso maggio è stata salvata la vita a un avvocato che si è sentito male in aula ed è andato in arresto cardiaco. Grazie alle procedure imparate il legale è fuori pericolo e non ha subito danni cerebrali. (ANSA).