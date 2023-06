A Senago il Festival della cultura dedicato a Giulia Tramontano

(ANSA) - SENAGO, 19 GIU - Si è concluso a Villa Sioli il primo 'Festival alla cultura' di Senago (Milano), voluto dal sindaco Magda Beretta e dal vicesindaco e assessore alla Cultura Ten. Col. Saverio Cucinotta. Tre appuntamenti, durante i quali si è discusso di guerra e terrorismo, di fake news e di 'confini', quelli che hanno dato il titolo a questa prima edizione della rassegna - "Confini in movimento" - che l'amministrazione ha voluto dedicare a Giulia Tramontano, la giovane donna incinta uccisa proprio a Senago dal suo compagno.

"Una rassegna ricca - è il commento dell'amministrazione - non solo di nomi importanti ma soprattutto di idee, interpretazioni, dettagliate chiavi di lettura, analisi geopolitiche e riferimenti storici. Serate che hanno lasciato qualcosa di importante in tutti i partecipanti". La rassegna tornerà il prossimo anno.

Tanti gli esperti intervenuti durante i tre appuntamenti, tra cui il professor Roberto Escobar, il generale Giorgio Battisti e la dottoressa Germana Tappero Merlo. Tanti anche i giornalisti che hanno partecipato: Giannino Della Frattina ('Il Giornale'); Maria Cuffaro (Tg3), Toni Capuozzo (Tg5), Vincenzo Di Vincenzo (ANSA), Sabrina Gandolfi (Rai), Gabriella Simoni (Studio Aperto e Tg5), Cristina Giuliano (Askanews).

Nel dettaglio, le singole tematiche delle tre serate sono state: "Situazione attuale della crisi Russo Ucraina, spunti e riflessioni. Racconto di aree di crisi vissute in prima persona"; "Come le crisi internazionali e la violenza politica possono influire nei cambiamenti in ambito strategico, economico, culturale"; "Significato del termine confine e approfondimento di come la variazione di un confine possa influire nei rapporti a livello nazionale e internazionale".

