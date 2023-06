Trovato con oltre 3 chili di droga, arrestato nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 18 GIU - Un uomo di 39 anni, titolare di un'azienda a Casorate Primo (Pavia), è stato arrestato dai carabinieri che l'hanno trovato in possesso di oltre tre chilogrammi di droga: 2,602 kg. di hashish suddiviso in panetti, 0,652 kg. di marijuana e mezzo grammo di cocaina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Le sostanze stupefacenti sono state trovate all'interno della ditta, nascoste nei mobili dei capannoni e dell'ufficio, durante un cotrollo effettuato dai militari.

All'interno della società erano presenti cinque persone, tra cui il titolare, accanto a due auto "city car" smontate: la prima è risultata rubata a Battuda (Pavia), mentre sulla seconda, non rubata, sono in corso accertamenti. Tutti e cinque sono stati denunciati per riciclaggio. (ANSA).