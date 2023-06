Loverboy, fashion show dal 1600 all'intelligenza artificiale

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Prendi l'abito tradizionale usato dai sudditi di Carlo III nel 1660, mischialo al new romantic degli anni 80 e a un tocco sportswear, aggiungi un po' di estetica queer e frulla il tutto con l'intelligenza artificiale: questa la ricetta della collezione del designer inglese Charles Jeffrey Loverboy per la prossima estate, che ha sfilato oggi alla Milano Fashion Week.

In passerella elmi, abiti e corazze in porcellana, abiti con immagini di spade e castelli mescolati a calze con le ossa disegnate, occhiali con occhi da gatto inclusi e gonne a palloncino tartan, armature di denim spalmato e zoccoli con le borchie. Tutto senza distinzione di genere. (ANSA).