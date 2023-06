L'essenziale di Tod's in un giardino italiano

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Punta all'essenziale la collezione uomo Tod's per la prossima estate, disegnata da Walter Chiapponi e presentata oggi in un giardino italiano, a Villa Necchi.

"Era importante che diventasse tutto semplice, puro, onesto, abbiamo lavorato sui classici ma ho cercato di togliere qualsiasi eccesso, si torna a una silhouette che sembra intrappolata in un film di Antonioni. Mi piace l'idea di una severa eleganza con un guizzo casual" dato da tessuti naturali come lane e cotoni e lino e da geometrie che creano un effetto di ombre e di grafismi. I pantaloni si stringono e si accorciano alla caviglia, le polo di maglieria sono fatte di un unico pezzo a punto stoffa, le scarpe hanno un ferro di cavallo come le calzature degli anni 50, il mocassino sul davanti è arricciato a mano come nei capi couture femminili. Il tutto in colori quasi freddi, mischiati con quelli tipici del marchio, il marrone, il cammello, il vacchetta.

"E' come - conclude Chiapponi - se ci fosse stata una ricerca di essenzialità e algidità in questa collezione, tutto è molto preciso, nulla è scontato o decorativo". (ANSA).