Investita in bici nel Bergamasco, muore pensionata

(ANSA) - BERGAMO, 18 GIU - Una pensionata di 75 anni è morta oggi a mezzogiorno, investita da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente a Caravaggio in provincia di Bergamo, lungo l'ex statale Padana superiore, verso Treviglio.

Sul posto il 118 ha inviato automedica e ambulanza, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco. E' il secondo incidente mortale nel Bergamasco in 24 ore: ieri a Mornico al Serio è morto, uscendo di strada con la sua auto, forse a seguito di un malore, un pensionato di 76 anni, Guido Sala, di Agrate (Monza e Brianza). (ANSA).