Feriti da una frana durante escursione, uomo ferito a testa

(ANSA) - VALFURVA (SONDRIO), 18 GIU - Una scarica di pietre ha investito oggi, poco dopo le 7, un 47enne e un 48enne mentre erano impegnati in un'escursione sulle montagne del territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina.

La frana ha determinato l'intervento degli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, stazione di Valfurva. Il più grave dei feriti, per i traumi alla testa, è stato trasportato d'urgenza con un elicottero giunto da Bolzano all'ospedale del capoluogo altoatesino, mentre il compagno di scalata, meno grave, con un'ambulanza, all'ospedale "Morelli" di Sondalo (Sondrio).

(ANSA).