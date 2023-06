A Milano l'uomo nuovo di Missoni

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "L'identità di Missoni è colore, che diventa filo, che diventa tessuto e infine abito" spiega Filippo Grazioli, alla guida creativa della Maison di Sumirago, presentando la collezione uomo per la prossima estate, che rispecchia ed evolve i codici del marchio.

"Questo brand ha 70 anni di storia, la mia volontà è rendere i suoi codici moderni" dice Grazioli, mostrando alla Milano Fashion Week le sue nuove creazioni come il completo dove il celebre motivo a zig zag è proposto in tinta unita, con giacca e pantaloni lunghi, ma anche con i bermuda.

Un percorso di rilettura del guardaroba maschile fatto di maglieria e comfort, e colori naturali e zig zag, fiammature e argyle, micro e macro. Di sera, il nero scintilla di lurex, paillette, spalmature anche nel nuovo cardigan che si ibrida con il bomber. (ANSA).