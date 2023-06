A Milano l'eleganza essenziale di Kiton

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Essenzialità è la parola d'ordine della collezione Uomo per la prossima estate di Kiton, presentata alla Milano Fashion Week con un evento a Palazzo Clerici.

Oltre al suo dna più riconoscibile, legato alla giacca classica, ai completi e alle camicie, l'azienda punta anche su una scelta casual ma allo stesso tempo elegante, sempre basata sulla ricerca delle materie prime, dalle polo super leggere di cashmere e lino alle giacche casual portate sopra la felpa fino ai giubbotti smanicati di camoscio. Anche l'abito si trasforma, con giacche di jacquard leggere replicate con la cappa rovesciata o di lino impreziosite da inserti di pelle marrone nel bavero.

Per la sera doppiopetto e smoking sono abbinati a capi più sportivi, come il giubbino di pelle e l'impermeabile reversibile. (ANSA).