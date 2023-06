A Milano la forza della gentilezza secondo Canali

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Nell'era del clamore, la gentilezza è potente. Nasce da questa considerazione la collezione uomo Canali per la prossima estate, presentata oggi a Milano.

La gentilezza, per il brand, si esprime innanzitutto attraverso le mani che realizzano, nell'artigianalità, ma anche in una nuova morbidezza delle forme. Il nuovo tailoring segue le linee del corpo, disegnando una silhouette naturale e fluida, con spalle svuotate o leggermente più marcate, e pantaloni più ampi. I capi sfoderati double sono realizzati a mano con cuciture invisibili, plasmati sotto forma di giacche e pantaloni, ma anche di soprabiti check reversibili e blouson color block. La data 1934 - anno di fondazione di Canali - ricorre come logo, alla vigilia delle celebrazioni che si svolgeranno la prossima stagione. A sigillare questa voglia di gentilezza, l'abito da sera si declina in tonalità pastello e forme rilassate, accentuate da camicie in lino o voile e slipper in velluto. (ANSA).